国民民主党は、玉木代表（香川２区）や古川元久代表代行（愛知２区）ら党幹部が小選挙区で順当に当選を決めた一方、新人を中心に苦戦が目立った。

国民民主は２０２４年の衆院選で公示前から４倍の２８議席を獲得した。玉木氏は今回、衆院への予算関連法案の提出が単独で可能な５１議席と、比例選での９００万票獲得を目標に据えた。しかし、自民党と中道改革連合の対決に注目が集まった結果、存在感の発揮に苦慮する展開となった。

前回選では、ともに連合の支援を受ける立憲民主党に配慮し、同党の前議員がいる選挙区への擁立は原則控えた。今回は、立民が公明党と中道改革を結党したことで、「立民側に配慮する必要がなくなった」として、中道改革前議員のいる選挙区にも候補者を積極擁立した。国民民主と中道改革は４６選挙区で競合し、政権批判票を奪い合う形となった。

玉木氏は選挙戦で、「考えなければいけないのは、与党の安定ではなく、国民生活の安定だ」と訴え、ガソリン税の暫定税率の廃止や「年収の壁」の１７８万円への引き上げなど、国民民主が主張して実現した看板政策の実績をアピールした。公約では、住民税の減税や社会保険料の負担を減らすための還付制度創設などを掲げたものの、浸透しきれなかった。

玉木氏は９日未明の記者会見で、連立入りの可能性を否定した上で、「進めるべき政策は協力していく」と語った。