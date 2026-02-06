オランダ日本人対決はドロー…毎熊スタメンも負傷交代、初ベンチ入りの市原吏音は出番なし…アヤックス板倉滉と冨安健洋はベンチ入り
[2.8 エールディビジ第22節 AZ 1-1 アヤックス]
オランダ・エールディビジは8日に第22節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZとDF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの日本人対決は、1-1でドロー。日本人4人のうち毎熊が唯一の先発出場も、前半43分に途中交代となった。残り3人はベンチ入りも出場はなかった。
今シーズン開幕前の負傷で欠場が続いていた毎熊は、1月に戦線復帰を果たすと、2月3日の国内杯準々決勝・トゥエンテ戦で今シーズン公式戦初の先発入り。そして今節には今季リーグ戦初のスタメン入りを果たしていた。
しかし、毎熊は前半39分にバランスを崩した際に右足を負傷。苦痛に顔をゆがめながらも、自らの足でピッチを後にして途中交代となっていた。
前半を0-0で折り返すと、後半7分に均衡が崩れる。AZは右サイドのロングスローから敵陣PA内でこぼれたボールをMFマテオ・チャベスがダイレクトシュート。ゴール前のブロックでこぼれたところを、さらにDFウーター・ゴーズが押し込み、待望の先制ゴールが決まった。
AZは後半29分にセットプレーの流れからFWトロイ・パロットがネットを揺らすも、オフサイドでノーゴール。アヤックスは直後に3枚替えを行い、新加入DFオレクサンドル・ジンチェンコがピッチに入り、新天地デビューを果たした。
後半アディショナルタイム3分過ぎ、アヤックスはMFキアン・フィツジムが劇的な同点ゴール。試合はそのまま終了し、1-1で引き分けた。AZの市原、アヤックスの板倉と冨安はそれぞれ出場がなかった。
