¡Ú½°±¡Áª¡ÛÂÀÅÄ¸÷¡¡Åú¤¨Âù¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë»ýÏÀ¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î£±ÈÖÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·ÏÁªµóÆÃÈÖ¡ÖÁªµó¤ÎÆü£²£°£²£¶¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤ÎÃæ·ÑÂÐÃÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈÂÀÅÄ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÃæ·ÑÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£ÂÀÅÄ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ£²Ç¯£°¡ó¤Î¼Â¸½¤Ëµ¿Ç°¤ò¼¨¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤¤¤Þ¤«¤é¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«°ÕÃÏ°¤ä¤Ê¤¡¡Ä¡£ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Ø¤ó¤È·è¤á¤Ä¤±¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°ì½³¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼èºà¤Ë¤³¤ÎÂÐÃÌ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¯¤Æº®Íð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£Îã¤¨¤ÐÅìÆüËÜ¤Î¤¢¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Æü¶ä¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÆÈÎ©À¤â¤½¤¦¤À¤·¡£Í×¤¹¤ë¤Ë°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î£±ÈÖÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°ãË¡¤ÊÌ¿Îá¤ò·³¿Í¤ÏµñÈÝ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«±ÒÂâË¡¤Ë¤À¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¾å´±¤¬°ãË¡¤ÊÌ¿Îá¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñ¤ËÉáÄÌ¤Î·³Ââ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È·üÇ°ÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
