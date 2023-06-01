¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦¾®Âô°ìÏº»á¤¬´ä¼ê3¶è¤ÇÇÔËÌ³Î¼Â¡¡Àï¸åºÇÂ¿20²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ê¤é¤º
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤Ï£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢´ä¼ê£³¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÀï¸åºÇÂ¿¤Î£²£°²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ£¸¶¿ò»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Âô»á¤Ï£±£¹£¶£¹Ç¯£±£²·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÅö»þ¤Î´ä¼ê£²¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¡¢°ìÅÙ¤ÎÈæÎãÉü³è¤â´Þ¤á¡¢¼Â¤Ë£µ£·Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½°±¡µÄ°÷¤ÎµÄÀÊ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É±ÊÅÄÄ®¤Çà¹äÏÓá¤Î°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¾®Âô»á¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½ªÈ×¤ÇÃÏ¸µ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ»Ù»ý¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£¸¶»á¤ÏÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¾®Âô»á¤ËÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÁªµóÀï½ªÈ×¤Î£¶Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬±þ±ç¤ò¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸«»ö¤ËÉü³èÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£