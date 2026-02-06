ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、学生応援キャンペーン『ユニ春』のスペシャルイベントとして『ユニ春！ライブ 2026』を開催！

2026年2月8日には、昨年のNHK紅白歌合戦にも出場した「FRUITS ZIPPER」が登場。

新曲の披露やパークの仲間たちとのコラボレーションで、会場を「NEW KAWAII」世界観で包み込みました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS ZIPPER

開催日：2026年2月8日(日)

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場

出演：FRUITS ZIPPER

2022年のデビュー以来、「原宿から世界へ」をコンセプトに活躍を続けるFRUITS ZIPPERが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージに登場しました。

2月8日(日)のグラマシーパークには多くの学生ゲストが集結。

メンバーは、この日のために用意されたスペシャルなセットリストで会場を盛り上げました。

新曲披露とキャラクターコラボで超熱狂

ライブでは、新曲「君と目があったとき」をはじめ、大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」や「ふるっぱーりー！」などを披露しました。

ステージにはスヌーピーなどパークの人気キャラクターたちも登場。

ゲストと一緒にダンスを踊ったり、コール＆レスポンスを行ったりと、会場全体が一体感に包まれました。

曲中のセリフもユニバーサル・スタジオ・ジャパン仕様にアレンジ。

「あんなに可愛い見た目なのにバチバチに踊ってくれたセサミストリートのみんなたちが NEW KAWAII と思います！」といった特別なパフォーマンスで魅了しました。

トークパートでは、関西出身の鎮西寿々歌が「学生の頃は年パスで毎月絶対来てた！」と当時の思い出を披露。

真中まなは「ハリドリのバックドロップで邪気や余計な念がブワァーッて（吹き飛ぶ）！」と独特な表現でアトラクションへの愛を語り、会場の笑いを誘いました。

メンバーコメント

ライブを終えたメンバーは、学生時代の思い出やイベントへの想いを語りました。

鎮西寿々歌は、以下のように語りました。

高校生の時は何度も何度もユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってたんですけど、（高校生の間に一緒に行けるのも）これが最後かもなって言って、友達とみんなで学校の制服を着て高校生最後の青春を過ごしたのが思い出に残っています。

月足天音は、以下のように語りました。

小さい頃からよく来ていたユニバーサル・スタジオ・ジャパンでライブできるってことが本当に嬉しかったですし、大好きなキャラクターたちもみんなで出てきてくれたり、ファンの方もわーってたくさん盛り上がってくれて、すごい夢のような空間だったので楽しかったです。

松本かれんは、以下のように語りました。

春は卒業したりとかクラス替えがあったりとかさみしいこともあると思うので、友達とみんなで来て最高の思い出をユニバーサル・スタジオ・ジャパンで出来たらいいなって思います。

ハチャメチャ＆魔法体験を満喫

ライブ後、メンバーは春のパークへ繰り出しました。

『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜』では、ブラスターを使った爽快なアクションに「楽しい！楽しい！」と大興奮。

その後、『イーブル・イーツ』で『大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク＆ベーコン〜』を楽しみました。

さらに『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』では、名物のバタービールで乾杯。

口元についた泡を見せ合って笑い合うなど、仲睦まじい姿を見せました。

ワンドマジックにも挑戦し、雪を降らせる魔法「メテオロジンクス」に成功すると、「魔法をかけれた！」とメンバー全員で喜びを分かち合いました。

【ユニ春限定】1デイ学割パス

通常価格から1,000円割引となる学生限定のスタジオ・パス。

販売対象期間は2026年4月5日(日)までとなっています。

対象入場期間：2026年1月30日(金)〜2026年4月5日(日)

対象者：大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

価格：7,900円〜10,900円(税込)

※入場日により価格が異なります。

憧れのアイドルと同じ場所で、同じ興奮を味わえる特別な季節。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、春の忘れられない思い出を作ることができます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS ZIPPERのレポートでした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2026 Sesame Workshop

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

