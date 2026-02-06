8日投開票の衆院選で京都6区では中道改革連合の山井和則氏（64）が小選挙区で敗れました。

【映像】支援者に深く頭を下げる山井氏

山井氏は「この度の選挙では、大変多くのご支援をいただき、また多くの得票をいただいたにも関わらず、大切な議席を守ることができませんでした。誠に申し訳ございませんでした」と支援者に対し深く頭を下げました。

そのうえで「私の愛する京都南部への思い、ライフワークである福祉の思いは変わることございません」と前置きし、「晩遅くまでここに残っていただき、この間支えていただいた方々と、 この人生で出会えたことは、私の最高の幸せであり、私の宝物であります」と述べました。

さらに「多くの尊敬する仲間同士の方々と力を合わせて、これからも愛する京都南部、そしてライフワークであります福祉のために、議員という立場ではなくなってしまうのはやむを得ないですけど、引き続き働かせていただきたいという風に思っております」と話しました。

この選挙区では自民党の園崎弘道氏が当選しました。

今回の衆院選はANNの議席予測で自民党が単独で3分の2を超える議席数を獲得する情勢となっています。（『ABEMA NEWS』より）