モデル・山田優が８日、「最近の家の中」の様子を公開した。山田は２０１２年に俳優・小栗旬と結婚し、長女（１１）を筆頭に、２０２２年春に誕生した第４子まで４人の子供がいる。

「最近の家の中の出来事」として、「お手洗いのマットを節分をきっかけに新調しました！！足元が整うと自然と気分転換にもなりました♡♡」とトイレとは思えない広々とした「お手洗い」の写真や、キッチンの照明が写った写真をアップ。「ＵＦＯキャッチャーで少しずつ集めたぬいぐるみはチェアとしてアレンジ！スカルパンダとラブブ♡♡♡いつの間にかこんなに集めてました（爆）」とラブブなどのぬいぐるみを集めて作ったイスも紹介。高級ホテルのスイートルームのようなおしゃれなソファやテーブルが置かれた超広々リビングが羨望だ。

フォロワーからは「ラブブを分けて欲しい、、、」「ぬいぐるみの上にはせめて座らんといて〜」「ぬいぐるみチェア 恐怖」「ぬいぐるみをチェアにアレンジする発想、可哀想な気もするけどオリジナル感あって素敵です」などの声が届いている。