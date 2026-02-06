８人組ボーイズグループ「ＯＮＥ ＯＲ ＥＩＧＨＴ（ワンオアエイト）」が８日、東京・渋谷ストリームでミニアルバム「ＧＡＴＨＥＲ」の発売記念イベントを開催した。

４トントラックに設置されたステージにサプライズ登場した８人は、アルバムの表題曲「ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ」など７曲を披露。気温１度の極寒ゲリラライブとなったが、熱のこもったパフォーマンスで集まった観客を温め、ＳＯＵＭＡは「デビュー前から渋谷で活動させていただく機会が多かった。こうしてトラックの上でパフォーマンスできたことは本当にうれしかったです」と喜んだ。

８人は２０２４年８月にデビュー。グループ名は「一か八か」が由来となっており、「仲間と夢に向かって一か八かの勝負を世界に仕掛けていく」としている。「ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ」は既に海外で注目を集めており、リリースから１週間でＴｉｋＴｏｋの総再生回数は約３０００万回を記録。音楽サブスク「Ｓｐｔｉｆｙ」内の１か月にどれだけの人が当該アーティストの曲を聴いたのかを示す「マンスリーリスナー」では、１００万人を突破した。

日本での活動も加速していく予定で、ＲＹＯＴＡは「海外からの注目も本当にうれしいですが、日本、海外問わずもっと多くの人にＯＮＥ ＯＲ ＥＩＧＨＴという存在と音楽を知ってもらいたいです」とアピール。３月には全国３都市でのツアーも決まっており「僕たちの音楽で幸せな気持ちになってもらえることが一番うれしいので、これからも直接会える機会を増やしていきたいと思っています」と決意を新たにした。