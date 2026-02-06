８日放送の日本テレビ系「ｚｅｒｏ選挙」（午後７時５８分）では、自民党の圧勝と伝え、番組後半では高市早苗首相と中継をつなぎインタビューした。

キャスターで出演の嵐の櫻井翔は、「消費減税について具体策を伺いたいのですが、具体的にいつ頃をめどにというのはありますか？」と質問。高市氏は「（給付付き）税額控除はかなり急いでやっても２年から３年はかかると言われています。消費税と２年限定、それも食料品に限って、また新規の国債を発行するということで、財源の見通しをつけながら提案させていただいております。できるだけ早く、国民会議で結論が得られましたら、税法の改正案を提出していきたいと考えております」と答えた。

また、同局の小栗泉特別解説委員が、一部週刊誌で報道された旧統一教会との関係について、選挙期間中に語らなかった点を指摘すると「ある週刊誌が報道したということで…明確に否定をいたしております」と高市氏。「その元となった文書も拝見しまして、統一教会と私のつながりを示す記述は一切ありませんでした」と改めて関係を否定。

小栗委員が「関係は一切ないということなんでしょうか？」と重ねて問うと「これまで党に報告したように、関係団体だと知らずに、過去に受けたインタビュー、それ以外のものはございません」と答えた。