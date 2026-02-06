衆院選は８日、投開票された。三重３区（四日市市の一部、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡）は自民党の石原正敬氏が当選を確実とした。中道改革連合の前職で元立憲民主党幹事長の岡田克也氏は敗北した。

民主党では代表や幹事長を務め、同党が政権を握った２００９〜１０年には外相に就任するなど要職を歴任した岡田氏は、１９９０年の衆院選で旧三重１区から初当選。小選挙区比例代表並立制が導入された９６年からは三重３区に移った。

以降、前回２４年まで１０連勝。野党では宮城４区の中道・安住淳幹事長の２人だけが”連勝記録”を更新していたが、今回ついに途切れた。

◆小選挙区比例代表並立制以降後、２４年衆院選まで一度も選挙区で負けていない衆院議員

▼宮城４区・安住淳（中道）※

▼栃木５区・茂木敏充（自民）

▼千葉１１区・森英介（自民）

▼東京１７区・平沢勝栄（自民）

▼神奈川１５区・河野太郎（自民）

▼岐阜２区・棚橋泰文（自民）

▼三重３区・岡田克也（中道）

▼鳥取１区・石破茂（自民）

▼岡山１区・逢沢一郎（自民）

▼広島１区・岸田文雄（自民）

▼高知１区・中谷元（自民）※

▼福岡８区・麻生太郎（自民）

【注】敬称略。※は途中で選挙区が変わった議員