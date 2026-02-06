秋田地方気象台は「大雪と風雪及び高波に関する秋田県気象情報」を午後11時30分に発表しました。



沿岸の海上では、暴風雪のおそれはなくなりましたが、9日にかけて風雪や高波に注意してください。



また、県内では、9日明け方にかけて大雪となる所があるでしょう。



大雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。





また、東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、県内では、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、沿岸では、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しける所があるでしょう。＜雪の予想＞9日午前0時から10日午前0時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。＜風の予想＞9日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で25メートルです。＜波の予想＞8日から9日にかけて予想される波の高さは5メートルです。＜防災事項＞県内では平年の積雪を上回っている所があり、平年の2倍以上となっている所もあります。9日にかけて、さらに積雪が増える見込みです。県内では9日明け方にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による水道管の凍結に注意してください。また、沿岸では9日夜遅くにかけて風雪に、海上では9日夜遅くにかけて高波に注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。