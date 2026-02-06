ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆議院選挙】三重3区 石原正敬氏（自民）が当選 【衆議院選挙】三重3区 石原正敬氏（自民）が当選 【衆議院選挙】三重3区 石原正敬氏（自民）が当選 2026年2月9日 0時13分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 三重3区で当選を果たしたのは、自民党・元職の石原正敬さん（54）です。 12回連続当選の元副総理との戦いでしたが、インフレに負けない強い経済の実現などを訴え、自身初となる小選挙区での当選を果たしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 “空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 東京, 神奈川, 置床工事, 上田, イベント, 法要, 金属加工, フローリング, 横浜