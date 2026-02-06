衆院選は８日、投開票された。東京２３区（町田市）は、元テレビ朝日アナウンサーで、昨年７月まで東京都議を務めていた自民党の新人・川松真一朗氏が当選確実となった。

２０１３年の都議選で地元・墨田区選出議員として初当選後、都議を３期務めた川松氏は、昨年７月の都議選に「次の国政選挙に挑戦する」ことを理由に不出馬。準備を進めてきた。だが、墨田区が属する東京１４区は前職の松島みどり元法相の選挙区。調整が注目される中、衆議院の解散が確実になった後に、急きょ東京２３区での立候補が決まった。

１月１９日に行った出馬表明会見では、支援者から「（松島氏と）ガチンコでぶつかるべきだ」「地域を二分するようなことはやめた方がいいんじゃないか」との双方の意見があったと告白。自民を離党し、地元で無所属として戦う手もあったが「『なぜ政治家を目指したのか？』と考え、地元を離れても自民党公認で戦うことが正しい判断だと思った」と話した。

同区は前回２４年の衆院選で、小倉将信元特命担当相が体調不良を理由に急きょ立候補をとりやめ。元都議で、２２年の町田市長選に挑戦して敗れた吉原修氏が代わって立候補したが落選した。川松氏の今回の立候補には、吉原氏の後押しもあったという。

０３年にテレ朝に入社した川松氏は、元アナの市川寛子さん、大木優紀さん、前田有紀さんと同期。都議時代の２２年にはＤＤＴプロレスでレスラーとしてデビューしたことも話題となった。