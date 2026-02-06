【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」19巻】 2月9日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」の19巻を2月9日に発売する。価格は792円。

本作はどんなものでもチート装備にできる魔術師が、新たな冒険者ライフを送る物語。2月6日には、P.A.WORKS制作によってアニメ化されることが発表された。

19巻では竜族編がクライマックスへ。マーガレットの身体に宿った光竜王（ディグ・ファ・ローゼ）と力を合わせ、竜王宮から脱出する展開となり、レインが強化付与魔術師としての本領を発揮する。

【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」19巻あらすじ】

竜王宮から脱出せよ。敵と一緒にーー。

マーガレットの身体に宿った光竜王（ディグ・ファ・ローゼ）。

なんと身体を返す意思があるというーー！

まずは力を合わせて竜王宮から脱出へ。

レインが強化付与魔術師として、本領発揮！

果たしてレインたちはマーガレットと再会できるのか！？

SNSでバズりまくりの新感覚ファンタジー・竜族編、クライマックスへ！



