【「転生したらスライムだった件」31巻】 2月9日 発売 価格：792円 【「転生したらスライムだった件」31巻 特装版】 2月9日 発売 価格：2,200円

講談社は、マンガ「転生したらスライムだった件」の31巻を2月9日に発売する。価格は792円。また同日には特装版も2,200円で発売される。

本作はアニメ化もされている異世界転生ファンタジーのコミカライズ版。2月27日に「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」が公開されるほか、2月からTVアニメ第4期が分割5クールで放送される予定となっている。

31巻ではディアブロが雑事を任せられる配下を探す展開や、八星魔王の一人・ディーノがテンペストを訪れる展開などが描かれる。

なお特装版には「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 第0話 追憶の絆／第65.5話 今際の際にシロツメクサ」を収録したフルカラー版マンガが付いてくる。

【「転生したらスライムだった件」31巻あらすじ】

雑事を任せられる配下を探しに出ていたディアブロ。

旧友である原初の黄（ジョーヌ）、原初の紫（ヴィオレ）、原初の白（ブラン）に交渉を持ち掛けるが一筋縄ではいかないよう。

一方、テンペストの地下迷宮の研究施設ではラミリスも助手を探していた。

そこに八星魔王の一人ディーノがテンペストを訪れて来たが――。

ディアブロの配下探し、八星魔王ディーノの訪問、人材不足問題を抱えるテンペストの前途は！？



