「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻が本日発売！ ロボットたちの村で生きる少女・フィリーの秘密とは新作TVアニメが7月より放送！
【「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻】 2月9日 発売 価格：759円
【拡大画像へ】
新たな冒険の舞台は、機械信奉国家・ダルザナ。
画像はAmazonの商品ページより
【拡大画像へ】
講談社は、マンガ「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」の2巻を2月9日に発売する。価格は759円。
本作は「魔法少女リリカルなのは」シリーズ最新作のコミカライズ版。国連調査機関「EXCEEDS（エクシーズ）」で働く高町なのはが、機械信奉国家「ダルザナ」で冒険を繰り広げる。
2巻ではなのはが、ロボットたちの村で生きるただ一人の人間・フィリーと親しくなる。しかしフィリーやフィリーの養育者ゼオには、大きな秘密があった。
なお新作TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」は、7月より放送される予定となっている。【魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」特報PV】
【「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻あらすじ】
／- 魔法少女リリカルなのは (@lyricalnanoha_) December 25, 2025
魔法少女リリカルなのはEXCEEDS 2巻
𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐/𝟗(月)発売決定！
＼
水曜日のシリウスで連載中
「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」
コミックス第2巻の発売が2/9(月)に決定！
フェイトの書影が目印です🌟
特典など詳細は追ってお知らせしますので
続報をお楽しみに！#なのはEX #なのは #nanoha pic.twitter.com/W5jHqdG2QZ
新たな冒険の舞台は、機械信奉国家・ダルザナ。
なのはは、ロボットたちが暮らすメルク村で、ただ1人の人間として生きる少女フィリーと親しくなる。だがフィリーやフィリーの養育者ゼオには大きな秘密がある様子で……！？ 「リリカルなのは」シリーズ、完全新作第２巻！