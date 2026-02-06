【「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻】 2月9日 発売 価格：759円

画像はAmazonの商品ページより

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」の2巻を2月9日に発売する。価格は759円。

本作は「魔法少女リリカルなのは」シリーズ最新作のコミカライズ版。国連調査機関「EXCEEDS（エクシーズ）」で働く高町なのはが、機械信奉国家「ダルザナ」で冒険を繰り広げる。

2巻ではなのはが、ロボットたちの村で生きるただ一人の人間・フィリーと親しくなる。しかしフィリーやフィリーの養育者ゼオには、大きな秘密があった。

なお新作TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」は、7月より放送される予定となっている。

【魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」特報PV】【「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻あらすじ】

新たな冒険の舞台は、機械信奉国家・ダルザナ。

なのはは、ロボットたちが暮らすメルク村で、ただ1人の人間として生きる少女フィリーと親しくなる。だがフィリーやフィリーの養育者ゼオには大きな秘密がある様子で……！？ 「リリカルなのは」シリーズ、完全新作第２巻！



