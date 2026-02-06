ヤンチャ芸人が自身のヤンチャぶりをアピール。わさびを思い切り眼球に塗り込み、井上咲楽が「やばいやばい！！」と絶叫するヒトコマがあった。

【映像】眼球にワサビを思い切り塗り込む衝撃の瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには井上咲楽が出演した。

現代のバラエティーで活躍するお笑い芸人は、真面目な人が多い。そこでこの日は、古き良き大悟のような新たなヤンチャな芸人を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」が開催。審査員として、ネルソンズの和田まんじゅうと岸健之助、や団のロングサイズ伊藤、九条ジョーが登場。挑戦者は前半戦に、豆鉄砲の東健太郎、カナメストーンの零士、さすらいラビーの中田和伸、パピヨンの千葉恵。後半戦に、スタミナパンのトシダタカヒデ、イチゴの木原優一、家族チャーハンの江頭、元祖いちごちゃんのハイパーペロちゃんが参戦した。

自己紹介の際のこと。千葉は危険すぎる特技を披露し、スタジオメンバーを震撼させた。眼鏡を外し、おもむろにチューブのわさびを取り出した千葉は、手のひらに中身を出すと、思い切り左の眼球にぶちこんだ。型破りすぎる行動に思わず、井上は「痛い！」と絶叫。「やばいやばいやばいやばい！！！痛い痛い痛い痛い！！！と目を閉じて耳もふさいで現実逃避するほどの状態になった。

わさびのせいで開かなくなってしまった左目について千葉は「俺の効き目を……」となにか話そうとするものの、激痛が走ってしまったようで「う……」としばらく黙り込んだ。あまりの衝撃的な出来事に大悟は「大丈夫か？」と心配の声をあげた。

その後、千葉は左目を閉じながら「いいいいいい」と痛そうにするも、「痛いのか？」と聞かれると「痛くねえよ！ 開けられるよ。開けるぞ！」とゆっくりと右目を開いた。

※マネしないでください