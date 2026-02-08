8日投開票の衆院選で東京7区では元テレビ朝日アナウンサーの自民党の丸川珠代氏が当選しました。

【映像】力強く決意表明する丸川氏

当選の報を受けた丸川氏は「当選させていただきまして、誠にありがとうございました」と深々と頭を下げました。

丸川氏は今回の選挙戦を振り返り、「参議院3回を含めて5回の選挙を経験したわけですが、これほどに一票の重みを感じる選挙はありませんでした」と語り、「『期日前に行ってきたわよ』『高市さんをよろしくね』。必ずこういう言葉がついてきますし、『あなたがどうするか、しっかりしてちょうだい』『自民党を信じていいのね』そういう言葉も言われました。本当に皆さんが、いろんな思いを持って、この一票を投じに、わざわざ雪の日にお出かけくださった。この一票の重み、一人一人の思いを私は大切に受け止めて、これからの政治を進めていきたいと思います」と述べました。

さらに、「国民の皆様が求めておられるのは、高市総理の決断し、行動する政治だと思います。社会保障、安全保障、そして物価高対策。今まで政治が決断すべきところで、できなかった数々の積年の課題をこの政権で解決してもらいたい。そういう強い思いがこの一票に込められていると思います。ですから私も高市総理と共に決断し、行動する。そして高市総理の決断を全力で支えたいと思います。選挙戦でお約束した通り、国民の豊かさを第一に考える政治をどんな時もぶれずに貫いていきたいと思います」と決意を語りました。（『ABEMA NEWS』より）