桃月なしこ、カウボーイ風衣装から美ボディラインのぞく
【モデルプレス＝2026/02/09】モデルで女優の桃月なしこが、2月9日発売の「ヤングマガジン」（講談社）11号に登場。美しいボディを披露している。
【写真】元看護師モデル、美バスト開放
地上波初主演ドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：独占配信）でも話題の桃月が、同誌に登場。今号では、カウボーイ風の衣装からのぞく美しいボディを披露している。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、巻中グラビアには上田心暖も登場する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】元看護師モデル、美バスト開放
◆桃月なしこ、美ボディ開放
地上波初主演ドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：独占配信）でも話題の桃月が、同誌に登場。今号では、カウボーイ風の衣装からのぞく美しいボディを披露している。
◆表紙は“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、巻中グラビアには上田心暖も登場する。
【Not Sponsored 記事】