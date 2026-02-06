“奈良が生んだ新人女優”上田心暖、人生初グラビア挑戦 ふんわり美バスト開放
【モデルプレス＝2026/02/09】女優の上田心暖が、2月9日発売の「ヤングマガジン」（講談社）11号に登場。美しいバストを披露している。
【写真】18歳美人女優、人生初グラビアでの自然体な姿
奈良出身の新人女優・上田が同誌で人生初のグラビアに挑戦。自然体な表情のほか、ビキニ姿ではふんわりと柔らかな曲線を描く美しいバストを披露。初めてとは思えない堂々とした佇まいで、圧巻のプロポーションを見せている。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、巻末グラビアには桃月なしこも登場する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳美人女優、人生初グラビアでの自然体な姿
◆上田心暖、人生初グラビア挑戦
奈良出身の新人女優・上田が同誌で人生初のグラビアに挑戦。自然体な表情のほか、ビキニ姿ではふんわりと柔らかな曲線を描く美しいバストを披露。初めてとは思えない堂々とした佇まいで、圧巻のプロポーションを見せている。
◆表紙は“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、巻末グラビアには桃月なしこも登場する。
【Not Sponsored 記事】