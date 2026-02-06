キスマイ玉森裕太「anan」でセンシュアルな表紙に挑戦 メイク＆ヘアのこだわりも明かす
【モデルプレス＝2026/02/09】Kis-My-Ft2の玉森裕太が、2月18日発売の「anan」2484号（マガジンハウス）の表紙に登場。メイクとファッションで七変化を見せる。
過去に2度（2015年の「愛とSEX」特集、2021年の「官能の記憶。」特集）「anan」の表紙で官能系グラビアに挑戦した玉森。今回は、まさかのぬいぐるみを相手に素肌でハグという形で、再びセンシュアルな表紙に挑戦。キュートでありながら、ドキドキするようなぬいぐるみの“彼女抱き”。玉森も「『anan』っぽいポーズを意識しました」という、もふもふのぬいぐるみ越しに見せた挑発的な表情、癒しとセクシーが交差する、最強の“メロい沼男”におぼれる1枚に仕上がった。
今回のグラビアでは、リップメイク、アイメイク、チークとメイクによる変身、さらには日傘やレースのグローブを取り入れたレディライクなファッション、ノースリーブにロンググローブという白肌を活かしたファッション、はたまたハードなレザーとシルバーを基調としたロックなファッションまで、これまで見たことがない玉森が満載。まるで絵画、彫刻のような、玉森が持つ中性的な美、そして造形美がフル発動。それぞれの世界観にどっぷりつかったような表情やポージングも見どころだ。
特集内では、マキアージュの“白玉ファンデ美容液”こと、新発売のファンデーション「エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」を玉森がまとってのスペシャルコラボ企画も。いつになく明るく、発光するような肌の玉森を見ることができる。ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』 でもなみならぬステージへのこだわりを見せていた玉森。今回のインタビューでもライブでのメイクやヘアへのこだわりを披露する。さらには「Kis-My-Ft2のメンバーのヘアをプロデュースするなら？」という質問には、メンバーの観察力とともに、アツき思いがあふれ出る回答が。今後の夢を語りながら、最終的にはファンへの愛がほとばしる玉森が垣間見られるインタビューとなっている。
今号は恒例の春の「モテコスメ大賞」特集。心浮き立つ春の新色やこの季節の肌にぴったりのスキンケアが盛りだくさんの1冊となっている。タレントの谷まりあ、俳優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、兵頭功海、NEXZのYU、Juice=Juiceの江端妃咲をはじめ、美容賢者たちが旬のコスメを試した。短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」第6回は長尾謙杜が、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」第2回ではtimeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がトレンドメイクに挑戦する。（modelpress編集部）
