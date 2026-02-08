

岡山2区で当選 山下貴司さん（自民・前） 8日

衆院選の岡山2区で当選した山下貴司さん（自民・前）が抱負を述べました。

「 皆様、本当にありがとうございました。本当に皆様のおかげであります。皆様おひとりおひとりが全力で私の背中を押してくださった、それで本当に私も全力をかけられた。本当に厳しい戦いでした。でもそういったときに皆様が、ふるさとを同じくする皆様があちらこちらから押してくれた。これは私はふるさと岡山の皆さんの勝利だと思います。本当にありがとうございました。

私はこの13年やっておりますけれども、その間に亡くなった方もいらっしゃいます。私に夢を託した方もいらっしゃいます。このネクタイは私の親友のネクタイで、亡くなったんですけれど、そういう私に託してくれた思い、そしてまた後援会の皆さんが託してくれた思い。それをひとつひとつ、もちろん今回応援してくださった皆様、支えてくださった皆様、思いを託してくださった皆様に恥ずかしくないようにお約束したことをひとつずつ高市政権の中でしっかりと実現していきたいと思います。

まだまだやれなかったことはあります。これから日本を強く豊かに、高市政権をど真ん中で支えてそしてまたこの日本と岡山をしっかりと前に進めたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。本当にありがとうございました」

