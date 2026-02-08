TBS NEWS DIG Powered by JNN

今回の衆院選で、自民単独で「絶対安定多数」となる261議席を得ることが確実となりました。

「絶対安定多数」は常任委員会の委員長ポストを独占し、すべての委員会で過半数を確保できる状態です。