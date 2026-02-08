ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】自民党単独で「絶対安定多数」261議席確実に 衆議院選挙202… 【速報】自民党単独で「絶対安定多数」261議席確実に 衆議院選挙2026 【速報】自民党単独で「絶対安定多数」261議席確実に 衆議院選挙2026 2026年2月8日 23時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回の衆院選で、自民単独で「絶対安定多数」となる261議席を得ることが確実となりました。「絶対安定多数」は常任委員会の委員長ポストを独占し、すべての委員会で過半数を確保できる状態です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 介護, 訪問介護, 長野, 慰霊祭, 置床工事, 徳島, 老後, 神奈川, 仏壇