Kis-My-Ft2玉森裕太、“メロい沼男”体現 ぬいぐるみを“彼女抱き” ファン愛ほとばしる今後の“夢”も
Kis-My-Ft2の玉森裕太が、18日発売の週刊グラビア誌『anan』2484号（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【写真】カッコイイ！金髪にゴージャスなアクセサリーで登場した玉森裕太
玉森は、2015年の「愛とSEX」特集、21年の「官能の記憶。」特集の過去2回の表紙で官能系グラビアに挑戦してきた。今回は、ぬいぐるみを相手に素肌でハグという形で、再びセンシュアルな表紙に挑戦。キュートでありながら、ドキドキするようなぬいぐるみの“彼女抱き”を見せる。玉森も「ananっぽいポーズを意識しました」という、もふもふのぬいぐるみ越しに見せた挑発的な表情、癒やしとセクシーが交差する、最強の“メロい沼男”におぼれるようなカットとなっている。
今回のグラビアでは、リップメイク、アイメイク、チーク…とメイクによる変身、さらには日傘やレースのグローブを取り入れたレディライクなファッション、ノースリーブにロンググローブという白肌を活かしたファッション、はたまたハードなレザーとシルバーを基調としたロックなファッションまで、これまで見たことがない玉森が満載。まるで絵画や彫刻のような、玉森が持つ中性的な美と造形美がフル発動している。それぞれの世界観にどっぷりつかったような表情やポージングも見どころとなる。
今回の特集内で、マキアージュの“白玉ファンデ美容液”こと、新発売のファンデーション「エッセンスリキッドEXブライトグロウ」を玉森がまとってのスペシャルコラボ企画も。いつになく明るく、発光するような肌の玉森もポイントとなる。
ドキュメンタリー「玉森裕太MODE」でも並ならぬステージへのこだわりを見せていた玉森。今回のインタビューでもライブでのメイクやヘアへのこだわりを披露する。さらに「Kis-My-Ft2のメンバーのヘアをプロデュースするなら？」という質問には、メンバーの観察力とともに、熱き思いがあふれ出る回答も。今後の夢を語りながら、最終的にはファンへの愛がほとばしる玉森が垣間見られるインタビューを掲載する。
今号は「モテコスメ大賞」特集。タレントの谷まりあ、俳優の宮崎優（※崎＝たつさき）、兵頭功海、NEXZ・YU、Juice=Juice・江端妃咲をはじめ、美容賢者たちが旬のコスメを試す。短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」第6回では長尾謙杜、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」第2回ではtimelesz・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がトレンドメイクに挑戦する。
【写真】カッコイイ！金髪にゴージャスなアクセサリーで登場した玉森裕太
玉森は、2015年の「愛とSEX」特集、21年の「官能の記憶。」特集の過去2回の表紙で官能系グラビアに挑戦してきた。今回は、ぬいぐるみを相手に素肌でハグという形で、再びセンシュアルな表紙に挑戦。キュートでありながら、ドキドキするようなぬいぐるみの“彼女抱き”を見せる。玉森も「ananっぽいポーズを意識しました」という、もふもふのぬいぐるみ越しに見せた挑発的な表情、癒やしとセクシーが交差する、最強の“メロい沼男”におぼれるようなカットとなっている。
今回の特集内で、マキアージュの“白玉ファンデ美容液”こと、新発売のファンデーション「エッセンスリキッドEXブライトグロウ」を玉森がまとってのスペシャルコラボ企画も。いつになく明るく、発光するような肌の玉森もポイントとなる。
ドキュメンタリー「玉森裕太MODE」でも並ならぬステージへのこだわりを見せていた玉森。今回のインタビューでもライブでのメイクやヘアへのこだわりを披露する。さらに「Kis-My-Ft2のメンバーのヘアをプロデュースするなら？」という質問には、メンバーの観察力とともに、熱き思いがあふれ出る回答も。今後の夢を語りながら、最終的にはファンへの愛がほとばしる玉森が垣間見られるインタビューを掲載する。
今号は「モテコスメ大賞」特集。タレントの谷まりあ、俳優の宮崎優（※崎＝たつさき）、兵頭功海、NEXZ・YU、Juice=Juice・江端妃咲をはじめ、美容賢者たちが旬のコスメを試す。短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」第6回では長尾謙杜、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」第2回ではtimelesz・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がトレンドメイクに挑戦する。