牛角『肉の日祭り』追加企画発表 食べ放題が“20％OFF”で2446円から楽しめる
レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、『年に一度の肉の日祭り』の追加企画として、食べ放題コースが20％OFFとなるキャンペーンを、13日から19日までの平日限定で実施する。割引後の価格は一人2446円からと、焼肉食べ放題をより気軽に楽しめる内容となっている。
【写真】背徳感すごい！人気『ガリバタカルビ』ほか食べ放題メニュー
同キャンペーンは、2月9日の“肉の日”を記念して展開している『年に一度の肉の日祭り』における追加企画として実施するもの。1月29日から実施し、ここ数年に実施した各種キャンペーンの中で最も大きな反響があった「単品メニュー20品以上が特別価格」となるキャンペーンは、2月12日をもって終了する。
これに続き、13日からは「食べ放題コースが20％OFF」となるキャンペーンを平日限定で実施。対象となる食べ放題コースでは、カルビやハラミ、タンなどの定番部位をはじめ、焼肉店ならではの豊富なメニューを心ゆくまで楽しめる。
「50品コース」は通常価格3058円のところ2446円に、「70品コース」は通常価格3718円のところ2974円に、「牛角コース」は通常価格4158円のところ3326円になる。「牛タン・上焼肉コース」は通常価格5478円のところ4382円に、「黒毛和牛コース」は通常価格6578円のところ5262円で楽しめる。
『年に一度の肉の日祭り』は、より多くの人に焼肉を気軽に、そして身近に楽しんでもらいたいという想いから実施。牛角で長年親しまれてきた人気メニューを中心に、20品以上を何皿・何杯でも特別価格で提供。『生ビール（中ジョッキ）』は通常648円のところ209円、『ジューシーカルビ』は通常605 円のところ319円からと、焼肉を通じた特別なひとときを、より気軽に楽しめる。このほかにも、『王様カルビ』『牛角ハラミ』『蜜おさつバター』『カルビ専用ごはん』『梅しそ冷麺』など、牛角を代表するメニューが対象となる。
また、2月9日の「肉の日」を記念して、6000円分相当の割引券を含む『肉の日福袋』を1月29日より店舗限定で販売中。割引券に加え、オリジナル『トートバッグ』と『牛角トング』をセットにした、同店ならではの“実用性とお得感”を兼ね備えた内容となっている。
※価格は全て税込
【写真】背徳感すごい！人気『ガリバタカルビ』ほか食べ放題メニュー
同キャンペーンは、2月9日の“肉の日”を記念して展開している『年に一度の肉の日祭り』における追加企画として実施するもの。1月29日から実施し、ここ数年に実施した各種キャンペーンの中で最も大きな反響があった「単品メニュー20品以上が特別価格」となるキャンペーンは、2月12日をもって終了する。
「50品コース」は通常価格3058円のところ2446円に、「70品コース」は通常価格3718円のところ2974円に、「牛角コース」は通常価格4158円のところ3326円になる。「牛タン・上焼肉コース」は通常価格5478円のところ4382円に、「黒毛和牛コース」は通常価格6578円のところ5262円で楽しめる。
『年に一度の肉の日祭り』は、より多くの人に焼肉を気軽に、そして身近に楽しんでもらいたいという想いから実施。牛角で長年親しまれてきた人気メニューを中心に、20品以上を何皿・何杯でも特別価格で提供。『生ビール（中ジョッキ）』は通常648円のところ209円、『ジューシーカルビ』は通常605 円のところ319円からと、焼肉を通じた特別なひとときを、より気軽に楽しめる。このほかにも、『王様カルビ』『牛角ハラミ』『蜜おさつバター』『カルビ専用ごはん』『梅しそ冷麺』など、牛角を代表するメニューが対象となる。
また、2月9日の「肉の日」を記念して、6000円分相当の割引券を含む『肉の日福袋』を1月29日より店舗限定で販売中。割引券に加え、オリジナル『トートバッグ』と『牛角トング』をセットにした、同店ならではの“実用性とお得感”を兼ね備えた内容となっている。
※価格は全て税込