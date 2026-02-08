衆議院選挙･静岡3区では、自民の新人･山本裕三候補の当選が確実となったことを受け、中道の前職･小山展弘候補が磐田市内で支援者らを前に心境を語りました。



＊＊＊静岡3区･小山候補の陣営の様子（中継収録より）＊＊