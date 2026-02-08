ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆院選】静岡３区･中道前職・小山展弘候補が敗戦の弁 【衆院選】静岡３区･中道前職・小山展弘候補が敗戦の弁 【衆院選】静岡３区･中道前職・小山展弘候補が敗戦の弁 2026年2月8日 23時42分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 衆議院選挙･静岡3区では、自民の新人･山本裕三候補の当選が確実となったことを受け、中道の前職･小山展弘候補が磐田市内で支援者らを前に心境を語りました。＊＊＊静岡3区･小山候補の陣営の様子（中継収録より）＊＊ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 真冬の衆院選 静岡県内の投票率 2年前の前回を上回るペース（8日午後4時時点） 真冬の衆院選 投票日迎える 御殿場では雪降る中 有権者が投票所に足を運ぶ（静岡） 御前崎市の期日前投票で小選挙区用投票用紙を二重交付するミス 投票内容特定できず2枚投票でも有効に（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 法要, 神奈川, 埼玉, 老人ホーム, 射出成形機, リハビリ, 工場, フローリング, 東京