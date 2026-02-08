ユーハイム×ポケモン♡春を彩るピンクポケモンのスプリングギフト

親子3代に愛されるユーハイムが、世代を超えて人気のポケモンとコラボ♡春を彩るピンク色のポケモンたちをモチーフにした「ユーハイムスプリング」が登場します。オンライン予約は2月9日12:00開始、店頭では2月中旬より順次販売予定。出会いの春にぴったりな、かわいくておいしいギフトです♪

ピンクポケモンたちが大集合



「ユーハイムスプリング」では、ピカチュウ、ピッピ、プリン、ヤドン、ラッキー、サニーゴ、ラブカスなど、全14匹のピンク色のポケモンが登場♡

カントー、ジョウト、ホウエン地方のキャラクターたちが春らしいパッケージに集結。手に取るだけで心が弾む、贈る人ももらう人も嬉しいデザインです。

やさしい味わいのお菓子ラインナップ



ミニバウムクーヘン（8個入）

価格：1,944円（税込）

個包装はピカチュウ、チェリム、シキジカ、ニンフィア、ヌイコグマ。

ビスケットアソート（110g入）

価格：2,160円（税込）

ピカチュウデザイン缶、ピカチュウ型ビスケット入り。

バウムクーヘン（1個入）

価格：1,620円（税込）

ラッキーデザインパッケージ。

ミニチョコバウム(ホワイト)（3個入）

価格：648円（税込）

ピッピデザイン。

クッキー（16個入）

価格：1,944円（税込）

プリンデザイン缶、個包装8種類。

クッキー（8個入）

価格：756円（税込）

個包装はピカチュウ・サニーゴ他4種類。

スティックバウム（6個入）

価格：1,512円（税込）

ピカチュウ、ヤドン、ニンフィア、ナカヌチャン。

スティックバウム（4個入）

価格：972円（税込）

6個入と同デザインでコンパクト。どれもバターや卵の風味が活きたやさしい味わいで、おやつの時間がより楽しくなります。

オンライン予約＆店頭販売



「ユーハイムスプリング」はオンラインショップにて2月9日(月)12:00より予約開始、店頭では2月中旬より順次取り扱い。※一部店舗では取り扱いが無い場合あり。

売り切れ次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。特設サイトから詳細確認と予約が可能です♪

春の贈り物はユーハイム×ポケモンで



ユーハイムのポケモン春コレクション「ユーハイムスプリング」は、ミニバウムクーヘンやクッキー、スティックバウムなど全8種類。

価格は税込648円～2,160円で、個包装デザインも春のピンクポケモンたちがいっぱい♡手土産やギフトにぴったり、春の訪れを感じるかわいいお菓子です♪