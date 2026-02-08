¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¡¡ÃÏ¸µ»ùÆ¸¤Î½¸µÒºö¤Ç4000¿ÍÄ¶¤¨¤âÌµÇ°¤ÎÀËÇÔ¡¡¿·²ÃÆþ¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤â¼Â¤é¤º¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬50¡½52´ä¼ê¡Ê8Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç´ä¼ê¤ËÌµÇ°¤ÎÀËÇÔ¡£Ï¢¾¡¤Ï2¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»ùÆ¸¤Î½¸µÒºö¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎB2¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î4247¿Í¤¬´ÑÀï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢50¡½50¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê19ÉÃ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥¹¤Ë2ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Î¥ë¥Þ¤ÎÊ¿¶Ñ4000¿ÍÆÍÇË¤Ê¤ë¤«!?¡¡Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥àÆüÄø¤ÈÆþ¾ì¼Ô¿ô¡Û
¡¡1·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î½é»î¹ç¤Ç22ÆÀÅÀ¡¢18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤é¤º¡£Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¶Á¤¤¤¿¡£¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤¯Àï¤¨¤¿¡£ÌÀÆü¡Ê9Æü¡Ë¤Ï¥Ñ¥Ö¥í¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£