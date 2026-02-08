ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボードのパラレル大回転で、女子では三木つばき（浜松いわた信用金庫）が決勝トーナメント１回戦を突破した。

今大会限りでの現役引退を表明している竹内智香（広島ガス）は予選２２位で敗退。男子の斯波正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡ ＺＡＯ ＯＮＳＥＮ）は予選で失格となった。

ワールドカップ（Ｗ杯）女王が、準々決勝で涙をのんだ。期待を背負って大舞台に臨んだ三木が、イタリア選手との接戦に敗北。「泣かないって決めていたけど、すごく悔しい」。あふれる涙が止まらなかった。

中盤で離されかける展開から大接戦に持ち込んだものの、ほんのわずかに遅れてフィニッシュ。頭を抱えて天を仰いだ。それでも、すぐ気丈に相手をたたえて「これが今の実力」と言い訳はしなかった。

初出場だった２０２２年北京五輪は９位。着実に力をつけて昨季のＷ杯で初の総合優勝を果たした。ただ、追われる立場で迎えた今季は重圧から「勝ち続ける難しさを痛感した」。

２度目の五輪で目標に掲げた金メダルはかなわなかったが、まだ２２歳。「五輪という舞台で優勝したい。４年後に一番を取れるように頑張りたい」。潤んだ瞳で雪辱を誓った。（小沢理貴）