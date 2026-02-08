◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード女子パラレル大回転予選（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】女子でミラノ・コルティナ五輪を最後に現役引退を表明している２０１４年ソチ五輪銀メダルの竹内智香（４２）＝広島ガス＝が、競技生活２７年のラストレースで予選敗退した。今大会での引退を表明していた竹内は「悲しい気持ちを置いていくような想像をしていたんですけど、本当におなかいっぱい、というか、もう十分って思って終われたことが、本当に幸せな終わり方じゃないかな、と思います」と話した。

冬季五輪の日本女子最多となる７大会連続出場を果たした４２歳は、自身にとっての五輪を「本当に教科書みたいな存在で、世界中いろいろなところに連れて行ってくれて、いろんなことを教えてくれて。たくさんの人たちに出会わせてもらえて。やっぱりオリンピックでメダルは最高ですけど、それ以上にオリンピックを目指したからこそ、スノーボードに出会ったからこそ、最高の人生になったと思います」と振り返った。

９８年長野五輪を見て五輪に憧れ、１４年ソチ五輪で銀メダル。１８年平昌五輪後、２年半の休養で卵子凍結や、次世代の育成事業にも取り組み、競技の枠を越えて活躍してきた。唯一無二の女性アスリートが、特別な舞台で晴れやかに競技生活の幕を閉じた。