衆院選静岡4区は自民の前職･深沢陽一候補が4人の争いを制し当選確実となり、静岡市内で候補者本人が喜びを語りました。

