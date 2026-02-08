Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

写真拡大

衆議院選挙･静岡6区は、自民の前職･勝俣孝明候補が前回選の雪辱果たし当選確実となり、沼津市内で候補者本人が喜びを語りました。

＊＊＊勝俣候補陣営の様子（中継収録より）＊＊＊