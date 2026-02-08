Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

衆議院選挙･静岡5区は、自民の前職･細野豪志候補が9連勝となる当選を確実にし、富士市内で候補者本人が喜びを語りました。

＊＊＊細野候補陣営の様子（中継収録より）＊＊＊　