【衆院選】静岡５区･自民前職・細野豪志候補が9連勝となる当選を確実とし喜び

2026年2月8日 23時38分
Daiichi-TV（静岡第一テレビ）

衆議院選挙･静岡5区は、自民の前職･細野豪志候補が9連勝となる当選を確実にし、富士市内で候補者本人が喜びを語りました。＊＊＊細野候補陣営の様子（中継収録より）＊＊＊

真冬の衆院選 静岡県内の投票率 2年前の前回を上回るペース（8日午後4時時点）
真冬の衆院選 投票日迎える 御殿場では雪降る中 有権者が投票所に足を運ぶ（静岡）
御前崎市の期日前投票で小選挙区用投票用紙を二重交付するミス 投票内容特定できず2枚投票でも有効に（静岡）