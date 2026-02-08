ゲンクがおよそ4か月ぶりの2連勝!! 伊東純也は先発出場
[2.8 ベルギー・リーグ第24節 ゲンク 2-0 アンデルレヒト]
ゲンクは8日、ベルギー・リーグ第24節でアンデルレヒトに2-0で勝利して10月5日以来およそ4か月ぶりの2連勝を飾った。FW伊東純也は公式戦5試合連続の先発出場だった。
伊東はこの試合で右ウイングでプレーした。前半5分には中央に顔を出した伊東がシュートを匂わせて相手を引きつけて右に展開。ボールを受けたMFザカリア・エル・ワアディが左足で狙いすましたシュートを放ったもののGKコリン・コーセマンスに阻まれた。
ゲンクはその後チャンス数で上回るものの、GKにも防がれてスコアレスのまま時間が経過する。後半13分には伊東がペナルティエリア左深くまで入り込んでマイナス方向へ折り返したが、味方には合わなかった。ただ伊東に目立ったシュートシーンはなく後半19分に交代で退いた。
試合が動いたのは後半23分だった。MFコンスタンティノス・カレサスのスルーパスに反応したMFイラ・ソル がゴールネットを揺らすと、およそ3分のオフサイドチェックの末に得点が認められてゲンクが先制した。
さらにゲンクは後半39分、CKのこぼれ球を拾ったMFヤルネ・ステウカースのクロスをFWロビン・ミリソラが頭で合わせて2-0。完封勝利で3ポイントを積み重ねた。
