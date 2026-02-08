フェイエノールト渡辺剛が公式戦3戦ぶりに復帰、先発で70分プレー…ファン・ペルシ監督は上田不在に言及「彼は痛みを抱えていた」
[2.8 エールディビジ第22節 ユトレヒト 0-1 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは8日に第22節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でユトレヒトと対戦し、1-0で勝利した。前節に出場していた上田は今節メンバー外で、1月25日の前々節に負傷交代していた渡辺は、公式戦3試合ぶりに出場して後半25分までプレーした。
フェイエノールトは前半10分に先制ゴール。MFウサマ・タルガリンが中盤の底からドリブルで運ぶ。FWヤクブ・モデルとのワンツーを経て、タルガリンは右足ミドルを放つと、ゴール左隅に決め切った。
その後もフェイエノールトはボール支配率で上回りながら優位に試合を進める。渡辺は右CBで大きなピンチを迎えることなく後半25分に途中交代した。
ユトレヒトは後半16分から出場したMFミゲル・ロドリゲスが20分経たずして2度の警告で退場処分。数的優位に立ったフェイエノールトは1-0で2試合ぶりの白星を手にした。NECに勝ち点1差で暫定2位に浮上している。
蘭『Voetbal International』によると、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は試合前のインタビューで上田不在について言及。「彼はまだ苦しんでいる。ここ数週間、痛みを抱えながらプレーしており、今日は出場できない」とモデル起用の理由を明かした。
怪我人が続出する日本代表にとって渡辺復帰が朗報になった一方、今度は上田が欠場という状況となった。
ユトレヒトは後半16分から出場したMFミゲル・ロドリゲスが20分経たずして2度の警告で退場処分。数的優位に立ったフェイエノールトは1-0で2試合ぶりの白星を手にした。NECに勝ち点1差で暫定2位に浮上している。
