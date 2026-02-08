鎌田大地が公式戦12試合ぶりのメンバー入り!! 三笘薫スタメンのブライトン戦で戦列復帰
[2.8 プレミアリーグ第25節 ブライトン - クリスタル・パレス]
クリスタル・パレスは8日、プレミアリーグ第25節でブライトンと対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前に登録メンバーが発表され、MF鎌田大地が昨年12月14日以来のメンバー入りを果たしてベンチスタートとなった。
鎌田は昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦(●0-3)で先発出場するも、後半20分に右ハムストリングを痛めて負傷交代を余儀なくされていた。鎌田は以降の試合を欠場し、チームは公式戦3連勝で臨んでいたこの試合からここまで同12試合未勝利と苦しんでいる。
そうしたなかで迎えるブライトンとのM23ダービーで鎌田が戦列復帰。対するブライトンではMF三笘薫が先発入りしており、日本代表対決の実現にも期待がかかる。
