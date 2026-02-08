プロ・リーグ 25/26の第24節 ゲンクとアンデルレヒトの試合が、2月8日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、コバ・ダコスタ（FW）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。コバ・ダコスタ（FW）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

64分、ゲンクは同時に2人を交代。伊東 純也（MF）、ヤイマール・メディナ（MF）に代わりヤルネ・ストウカース（MF）、イラ・ソル（MF）がピッチに入る。

64分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ダニーロ・シカン（FW）、トリスタン・ドグレフ（MF）に代わりミハイロ・チェトコビッチ（FW）、トルガン・アザール（MF）がピッチに入る。

68分に試合が動く。ゲンクのコンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからイラ・ソル（MF）がゴールを決めてゲンクが先制。

75分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。キリアン・サーデラ（DF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）に代わりアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、イライ・カマラ（DF）がピッチに入る。

77分、ゲンクが選手交代を行う。アーロン・ビバウト（FW）からロビン・ミリソラ（MF）に交代した。

84分ゲンクに貴重な追加点が入る。ヤルネ・ストウカース（MF）のアシストからロビン・ミリソラ（MF）がヘディングシュートを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ゲンクが2-0で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し64分までプレーした。

2026-02-08 23:30:31 更新