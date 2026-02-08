絶対に恋心じゃない。下心だけで近づいてくる男性の「定番行動」
気になる男性からアプローチされたとしても、男性の方は遊び目的というケースもあるでしょう。
そこで今回は、そんな下心だけで近づいてくる男性の「定番行動」を紹介します。
「会えない？」と誘ってくるのはいつも突然
気になる男性から「会えない？」というお誘いを受けると、つい嬉しくてすぐさまOKを出してしまうもの。
でも、そのお誘いがいつも突然というケースが続いているなら、下心アリのアプローチの可能性が高いでしょう。
もちろん会話の流れから「今夜、一緒に食事しない？」というケースもあるでしょうが、いつも突然誘ってくる、自分の方から日程の余裕を持って誘ってもなかなか快諾してくれないようなら、本気かどうかを疑うべきと言えます。
関係を「２人だけの秘密」と強調してくる
下心だけでアプローチしてくる男性は、２人の関係を周囲にオープンにしようとはしないものです。
なので、「この関係は俺たちだけの秘密ね」というニュアンスのセリフを伝えてくることさえあるでしょう。
また、そういう男性は周囲に知り合いや友人、同僚がいる状況で２人きりにはなろうとはしませんし、人の目があるところでは「会おうよ」と誘ってくることはまずなく、基本的にはLINEなどでのやり取りのみで会う約束を取り付けようとするところもあります。
気になる男性からアプローチされているからと言って、今回紹介したような行動をされているなら下心や遊び目的である可能性が高いので、都合の良い存在にだけはならないように注意してくださいね。
