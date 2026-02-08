言葉より行動に注目して。男性の本命サインは“安心感”に出る
男性から「好きだよ」「大丈夫だよ」と言われても、なぜか不安が残る関係ってあるはず。男性にとって本気の恋かどうかは、実は言葉の量では分かりません。でも、男性は本命の女性に対してほど、不安を増やさない行動を積み重ねます。
男性は本命相手を不安にさせる状況を先回りして避ける
連絡が遅くなりそうな日は一言入れる、誤解が生まれそうな時は先に説明する。こうした男性の行動は、本命女性を不安にさせたくないという意識が働いているからです。男性は本命女性に対して、「あとでフォローする」より「最初から不安を作らない」選択をします。
男性は安心させる行動を一度きりで終わらせない
本命の男性は、本命女性に不安を抱かせた言動や原因を覚えておいて、行動を改善していくもの。そんな風に時間の経過とともに男性の言動や態度が安定していくのは、本命女性のことを一時的な関係として扱っていない証拠と言えます。
男性は“不安にさせない関係”を作ろうとするもの
本命女性から「大丈夫？」と何度も聞かれないように、男性は説明や配慮を自分から差し出します。それは対等な関係でいたいからこそ。男性は本命女性に対してほど、安心を“自分から与えるもの”と考えるのです。
本気の恋は不安を煽りません。男性が言葉より行動で安心を積み重ね、態度がぶれないなら、それは十分に本命サインですよ。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは