積極性が裏目になることも。恋をダメにしてしまう「NG行動」３つ
恋愛成就のためには積極的な行動が必要とイメージしてしまうものですが、あまりに積極的すぎると相手に引かれてしまうことも。
そこで今回は、恋をダメにしてしまう「NG行動」を紹介します。
四六時中連絡しようとする
好きな人と距離を縮めたいあまり、四六時中連絡してしまうのは避けるべき。
相思相愛の関係なら頻繁に連絡しても問題ないでしょうが、まだ関係を作っていく段階の時は、相手とのテンションが合わないと迷惑にしか感じないものですし、かえって距離を開けることにもつながりかねません。
過剰に自分の魅力をアピールする
好きな人の関心を惹きたいあまり、過剰に自分の長所や魅力をアピールするのも避けるべき。
暇さえあれば会おうとする
相手との距離を早く詰めたいからと、暇さえあれば会おうとするのも避けた方が良いでしょう。
恋愛は押したり引いたりの駆け引きを駆使して、相手の会いたい欲を高めるのが鉄則なので、ここぞの場面で「会いたい」を伝えるようにして、一方的に押してばかりにならない方が得策です。
今回紹介した行動をしている心当たりがあるなら、恋愛成就のためにもすぐに改善してみてくださいね。
🌼“いい子”なんだけどな…。男性が「付き合いたい」と思えない女性とは