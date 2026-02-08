リング上を彩るラウンドガールが、ラウンド間に登場するなり“謎”の行動に…。奇跡の“9頭身”と話題の“美ボディ”グラドルがとった突然の行動、抜群の身体能力に「身体能力すごっ」「めっちゃ美脚」など驚きの声が上がった一方、「何やってるの？w」など困惑の声も寄せられた。

【映像】9頭身“美ボディ”ラウンドガール、衝撃の身体能力

8日、東京・国立代々木競技場 第二体育館で『K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜』が開催され、スペシャルラウンドガールとして登場した美ボディタレントがファンの注目を集めた。

その人物とは、2017ミス・アース・ジャパン、グラビアオブザイヤー'24グランプリの経歴を持つ身長173センチの“9頭身”美ボディで話題の斎藤恭代。「K-1公式ヴィーナス」に就任したことを受けて臨んだスペシャルラウンドガールで、器械体操で鍛え上げた身体能力と自慢の美ボディを惜しみなく披露した。

K-1 WORLD GP 2026 -90kg世界最強決定トーナメント・準決勝。イブラヒム・エル・ボウニ（モロッコ）とニキータ・コズロフ（ロシア）の試合でのこと。

中学から高校まで器械体操に熱中した経歴がある斎藤は、第１ラウンド終了後に登場すると第2ラウンドのカードを掲げる前に突如、美しい前方回転を披露。その後、第2ラウンド終了時には一転して、後ろ回転を披露した。“9頭身”ボディということもあり、スラリと手足が伸びるとまさにダイナミック。ひと際、自慢の美脚も強調され「身体能力すごっ」「めっちゃ美脚」「めっちゃ美人さん」といった驚嘆の声が上がった一方、「何やってるの？w」「また回った」といった困惑の声、さらには「もう一回転見たいから延長を」といったリクエストまで寄せられていた。

その後、斎藤は「スペシャルラウンドガール、そして実況席まで本当にありがとうございました‼︎ KO連発で、会場の熱気がすごかったですね あの空間にいられたこと、とても幸せでした。K-1公式ヴィーナスとして、ほんの少しでも勝利や盛り上がりを後押しできていたら嬉しいです… アクロバットも見ていただけましたか？ また次回も、ぜひお楽しみに」と自身のXを更新。ファンからは「めちゃめちゃ綺麗で美しすぎますね」「アクロバット凄」といった声が相次いでいる。