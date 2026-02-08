頑張ってるのに体型が変わらないなら１日１セット。腰・お腹・脚を同時に使う【下半身リセット】簡単ポーズ
食事にも気をつけて、運動もしている。それなのに、体型だけがなかなか変わらない。そんな停滞感を抱えている人にこそ知ってほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。脚を大きく使いながら体をねじることで、腰・お腹・下半身を同時に刺激できるのが特徴で、体の軸から動かすことでラインの変化を感じやすくなります。
ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ
（１）直立して右脚をまっすぐ後ろに大きく引く
（２）両腕を真上に上げる
（３）上半身を右側にねじって３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身をねじる時、しっかりお腹からねじっていくこと」、「足をしっかりと床に踏み込んでバランスを取ること」の２つがポイント。体の軸が左右どちらかに偏ってしまったり、足がぐらついたり、お腹の力が抜けてしまったりすることがないように、きちんと腕を水平にしたままバランスを取ることを意識しましょう。体を大きく使い、軸から整える動きは停滞した体印象を立て直すきっかけになるので、呼吸と一緒に体を動かす感覚を取り戻してみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
