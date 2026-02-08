テレビ東京選挙特番「選挙サテライト2026」が8日、放送された。午後10時、他局に先んじて一番手で高市首相のインタビューをゲットし、SNSが沸いた。

午後7時55分の番組スタート時から画面に「どこよりも早く総理に生直撃！」のテロップを出しアピール。放送中も、田中瞳アナウンサーが「テレビ東京は、どこよりも早く自民党総裁である高市総理に選挙戦について聞いていくことになります」とアナウンスしていた。出演の約11分前から「高市総理の中継まで」とし、カウントダウンを表示した。

高市総理のインタビューでは、豊島晋作キャスターが、食品に対する消費税の減税や憲法改正、「円安ホクホク発言」などについて質問した。

SNSでは「高市総理、テレ東から出演」「テレ東を最初に選ぶところが好き」「さすが高市さん ファーストインタビューがテレ東！」「テレ東が高市総理のファーストコメント」「どこよりも早く生中継してる」「さすがオレ達のテレ東」「テレ東仕事早い」などの反響が続々。

中継後、スタジオに片山さつき財務省が生出演。やはりSNSでは「高市総理のファーストコメントに続いて片山財務大臣は直接スタジオ来てるし」「テレ東の特番、高市さんや片山さつきといい感じのバトルしてる」などの声が寄せられた。