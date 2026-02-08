分け目くっきりは“おば見え”に直結？40代・50代「直線センターパート」が古く見える理由
顔まわりがすっきり見える気がして、センターパートにしている。でも最近、なんとなく疲れて見えるし、顔の印象がきつくなった気がする…。そんな違和感があるなら、原因は“分け目の出方”かもしれません。40代・50代の「直線センターパート」は、今の空気感から一気に離れて見えてしまうことがあります。
分け目が直線になると、地肌と影が強調される
分け目がくっきり一直線に出ると、地肌が目立ち、頭頂部の立体感が失われやすくなります。その結果、顔の余白や影が強調され、表情まで硬く見えがちに。
特に大人世代は、髪のハリや密度が変化しやすい時期。若い頃と同じ分け方を続けていると、無意識のうちに“疲れ顔”を強調してしまうことがあります。
単純に「センター分け＝今っぽい」ではない
センターパート自体がNGなわけではありません。ただ、今の大人世代向けスタイルでは、分け目をぼかし、トップから自然に流す設計が主流です。直線を強調するより、少しずらしたり、根元をふんわりさせたりするだけで、印象はぐっと柔らかくなります。分け目を固定せず、流れを作る意識が“今っぽさ”の分かれ道です。
▲左のように分け目を固定せず、右のように流れを作る意識の分け目が今っぽく仕上げるポイント
センターパートが老けて見える原因は、年齢や顔立ちではなく、分け目が出すぎていること。ほんの数センチ位置を変えたり、直線をぼかすだけでも、印象は大きく変わります。ヘアスタイルに違和感を覚えたら、スタイルチェンジを検討する前に、まずは分け目を見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼全然今っぽくない。40代・50代の巻き髪スタイルが古見えするのは“きっちり感”のせい