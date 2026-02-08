俳優の黒沢年雄氏が2026年2月8日、同日投開票が行われた第51回衆議院議員総選挙の開票速報をめぐり、自身のブログで見解を示した。

「嫌われ者を覚悟で日本の今後を必死で本音で訴えた事が...」

黒沢氏は「冷静に世の中の流れを予想...ズバリ当たる」と題したブログで、伝えられた衆院選の結果に言及した。

20時過ぎに公開された各社の情勢報道によると、与党の自民党と日本維新の会が合計で350議席以上を獲得する見通しだ。一方、野党の新党・中道改革連合は、公示前の172議席から122議席減らし、50議席にとどまると見込まれている。

こうした選挙結果について、黒沢氏は「アラばかり指摘したり、美辞麗句ばかり言ってる党が負けた...国民の多数の思いの結果だ」と指摘した。

自民党が大きく議席を伸ばした背景については、「高市さんの政治家としての建前論でなく、嫌われ者を覚悟で日本の今後を必死で本音で訴えた事が、国民の心に響いたのだと思う」と述べ、高市早苗首相の姿勢を評価した。

「高市さんのお陰で当選した政治家は多い...」

また、黒沢氏は、今後の政権運営についても持論を展開。「今後の高市さんに希望したいのは、優秀な官僚を身近に置き、その方々の力を借りて自分の分担を考慮して頂きたい」とした。

さらに、「高市さんのお陰で当選した政治家は多い...」としつつ、「貴女の為にも今後、不祥事を起こした自民党員は即効除籍するくらいの決断をして頂きたい...嫌な発案でも良い妙案は窓口を広げて受け入れて頂きたい」とした。

その上で、選挙戦を通じた高市氏への批判にも触れ、「それにしても、学者やジャーナリスト、評論家の高市さんを卑下していた方々は、信頼出来ないし、これから何を言い訳するのか...愚かさを観るのは見苦しい」と首を捻った。

高市氏に向けて、「最後に...思い切った決断...そして謙虚に驕らず、常に国民の為、日本の為に宜しくお願いしたい」と呼びかけている。