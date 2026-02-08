８日投開票の衆院選で東京７区から立候補した自民党の丸川珠代元五輪相（５５）が当選確実となった。国政への復帰は約１年半ぶり。

午後１０時１９分、ＮＨＫの開票特番が丸川氏の当確を報じると、渋谷区の選挙事務所に詰めかけた支援者は「ウオーッ！」と大沸き。１分以上も拍手が続いた。丸川氏は約２０分後に事務所に到着。涙はなく、支援者とともに満面の笑みで万歳三唱し「今回の選挙戦、これほどに一票の重みを感じたことはありませんでした」と喜びをかみしめた。

元テレビ朝日アナウンサーで閣僚経験者。２００７年の参院選初当選から当選３回を数えるが、前回２４年にくら替えして臨んだ衆院選では自民党派閥裏金事件の逆風をもろに受けた。この問題で戒告処分を受けた影響で、当時立憲民主党だった松尾明弘氏（５１）に３万票近く離される惨敗。当時、演説で「お助けください」と懇願する姿は、自民党衰退の象徴になった。

今回の選挙戦は一転し高市首相の猛烈な追い風を享受。この日も「握手をさせていただく方から『高市さんをよろしく』と言われた言葉が強く印象に残っている。全力でお支えします」と決意。政治資金についても「再びバッジをつけて政治家として仕事をすることになる。大変大きな緊張感を持って、政治資金への取り扱いには気をつけていきたい」と語った。

立民から中道改革連合へ合流しての選挙となった松尾明弘氏は、選挙戦序盤は「裏金問題より大事なことを訴えたい」と述べていたが、終盤に入って一転、丸川氏の裏金にも触れるようになった。「中道という党の名前の浸透させることが大事」と主張するも及ばなかった。