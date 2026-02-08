五輪フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、米大手紙「ニューヨーク・タイムズ」が脚光を当てた日本女子の1枚に反響が広がっている。

7日（日本時間8日）に行われたフィギュア団体戦の男子ショートプログラム（SP）。日本の応援席でひと際存在感を放ったのが、ド派手アイテムを装着した坂本花織（シスメックス）だった。

五輪の5つの輪がついたユニークなサングラスで応援。中継したテレビ朝日系のカメラに度々映り込み、ネット上の日本ファンの視線を奪っていた。

ユニークな光景を「ニューヨーク・タイムズ」の公式インスタグラムも紹介。「土曜日に行われた冬季五輪初日からの光景。複数のチームスポーツで熱戦が繰り広げられ、最初の5つのメダルが手渡された」と綴られ、今大会の印象的なシーンを集めた10枚の写真の最後に坂本がサングラスを付けた1枚がアップされていた。

選ばれたことで反響が拡大。X上では海外ファンから「ニューヨーク・タイムズが五輪写真まとめの最後でカオリを起用するなんて、彼女は本当にサンシャインで、民衆のプリンセスだ」との声が寄せられた。

ほかにも日本ファンが「坂本花織ちゃんがNYtimesに！」「愛されんなー」「競技史の新たな境地を切り拓いてる感はある」「めちゃくちゃ愛されキャラになっとるw」「関西の誇り」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）