

平沼正二郎さん（自民・前） 8日

8日に投開票が行われた衆院選での比例代表・中国ブロックで当選した平沼正二郎さん（自民・前）が抱負を述べました。。

「皆さまのご支援、お助けのおかげで3期目の当選を果たすことができました。本当にありがとうございます。

今回は枠組みが変わって初めての選挙でした。そんな中、私は色々な活動の中で、今回の選挙の意義は何なのか、高市政権を続けるのか、続けないのか、まさに政権の選択選挙であると訴えさせていただいておりました。国内では物価高、国外に目を向ければ、脅威が高まって複雑化している。こういった中、しっかりとした日本を確立していくためには、まず経済の力を強くし、日本の国力を強くしていく必要がある。これを引き続きできるの高市政権しかないと訴えさせていただきました。

まだ全ての情勢は明かになっていませんが、多くのご信任を高市政権にいただいたと思っております。この結果を受けて改めて我々自民党も含め、気を引き締めて国民の皆さまのために新たな政治を行い、日本を前に進めていく所存です。選挙の結果を受け、新たな政権が誕生し、高市政権は新たなステージに向かって歩みを進めます。

その中で、この政権に託してよかったと思っていただけるような経済対策や国際的な立ち位置の確立をしていき、若い方やこれから生まれてくる多くの日本人の皆さまを含めて、日本はいい国だなと思っていただけるような国づくりを、私も先頭に立って政権を支えて取り組みたい。

今回の選挙では色々なことがありましたが、国民の皆さまのご期待を受けているという自覚と矜持を持ち、これを裏切らないよう1人1人が自覚を持ってこの国の政治を前に進めていきます。日本を強い国に、日本列島を豊かにするため、地元の皆さまを中心にご指導、ご鞭撻をいただきたい。

また地方に目を向けてみれば、この岡山県を中心として、まだまだたくさんの問題もある。こういった地域の課題も先頭に立って解決に向けて政策を進め、地方発展を果たして、より豊かな日本に繋げたい。

皆さまから引き続き信任をいただいたと思っておりますので、ご期待を裏切らないよう精進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」