8日投開票の衆議院選挙で、熊本選挙区の投票率は56.70％でした。

【写真を見る】【確定投票率】熊本の投票率「56.70％」 1994年の小選挙区制導入以降のデータから見る「政治への関心と参加」

雪の降る中で投票率が上がらないと心配されていましたが、前回（2024年10月27日）を4.64ポイント上回りました。

要因のひとつには、期日前投票の伸びが上げられます。

期日前投票（選挙区）

期日前投票者数：43万448人（前回＋9万2340人）

有権者に占める割合：30.38％（前回比＋6.72ポイント）

選挙当日投票者に占める割合：53.73％

期日前投票が過去最多となったことについて、熊本県選挙管理委員会は「制度の周知が進んだことと、今回は天気が荒れると予報されていたため、事前に投票した人が増えたのではないか」と話しています。

期日前投票が全体の投票率を押し上げた結果、今回も50％台の投票率が保たれたかたちです。

過去の投票率（小選挙区制の導入以降）

2026年2月8日：56.70％

2024年10月27日：52.06％

2021年10月31日：56.40％

2017年10月22日：57.02％

2014年12月14日：50.06％ ※最低

2012年12月16日：58.53％

2009年8月30日：71.76％ ※最高

2005年9月11日：69.34％

2003年11月9日：64.41％

2000年6月25日：65.24％

1996年10月20日：67.14％

＜熊本県選挙管理委員会 発表＞