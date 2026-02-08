元立憲民主党代表で中道改革連合の泉健太前衆院議員が2026年2月8日、「本当に辛い。辛いよ⋯」とXでつぶやき、SNS上で大きな注目を集めている。NHKが報じる第51回衆院選の開票速報によると、公示前172議席から、同日22時30分時点で33議席にとどまる状況が伝えられている。

8日20時過ぎは支援への感謝を記していたが

泉氏は京都3区から出馬。自民党・繁本護氏など5人が同区から立候補している。8日22時30分時点で、いずれの候補者にも「当確」と表記されていない。

泉氏は8日20時過ぎ、「投票箱が閉まりました」とXに投稿。その後、中道や自身への支援に対する感謝を伝え、「まずは開票結果を見守ります」と述べていた。

だがその後、同日21時30分ごろ「本当に辛い。辛いよ...」とつぶやき、22時30分時点で1万5000件以上の「いいね」を集めるなど注目を集めている。

中道では、要職を担う前職の落選が相次いでいる。複数報道によれば、宮城4区では、中道の安住淳共同幹事長が小選挙区で落選の見通し。岩手3区では、前職・小沢一郎氏が敗北し、新潟4区では前職・米山隆一氏の落選確実がそれぞれ報じられた。安住氏、小沢氏、米山氏らは、いずれも比例区での復活当選を目指す立場となっている。